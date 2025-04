Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Recitales de rock: encuentro en El Piletón y otras propuestas

Una tarde de rock a la gorra tendrá lugar hoy, desde las 17, en El Piletón del parque Avellaneda, con los recitales de Franco Chico, Las Maldiciones, Don Luca, Estimado Vergara, Heart To Heart, Horus, Templanza y Fuerza, Branca, Chernobyl, Pata de Palo y otras bandas tucumanas. A La Gesta Cultural (pasaje Río de Janeiro y avenida Avellaneda) llegará esta noche a las 21 Vuelen Pájaros, con la participación como invitada de Janni Valdez. En Lo de la Paliza (Laprida 181) actuará desde las 22 La Vak Sagrada con sus clásicos nacionales bailables. Tus Horas Mágicas llevará a las 22.30 su tributo a Tan Biónica y a Chano a Santos Discépolo (La Rioja 219). A partir de la medianoche, en Magic Music Box (José Colombres 427) la fiesta Old Magic estará a cargo de los Dj’s Raccoon y Francis the Freincarnated.