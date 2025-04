Sector limonero: consideran que el año citrícola asoma complicado

“El año citrícola viene complicado. Ni el mercado y ni el clima ayudaron durante la campaña, por lo que la caída de producción es importante” afirmó José Carbonell, productor citrícola en una entevista que dio a Chacra Agro Continental. Señaló que la campaña empezó este mes y avizoró que culminaría entre fines de agosto y principios de septiembre. Dijo que los pronósticos resulta poco alentadores, porque las estimaciones están entre un 10% y un 15% por debajo del promedio de las campañas de los últimos años. “La campaña inició la exportación de fruta fresca con precios bastante razonables en Europa del este, Rusia y Ucrania, en parte porque Turquía se retiró debido a que sufrió fuertes heladas y porque en España cayó la producción. Aún EEUU no empezó a hacer pedidos, pero esperamos que empiece a partir de mayo”, dijo. En el aspecto económico, señaló que la situación no es fácil porque rige un 10% de retenciones, que no regía el año pasado. “El impacto negativo en el sector depende del contexto: cuando hay mucha demanda, los termina pagando el consumidor; si hay mucha competencia, los paga el exportador”, señaló. Sobre las últimas declaraciones del presidente, Javier Milei, consideró que la salida del cepo era esperanzadora, pero dijo que sus palabras fueron desafortunadas y que sonaron a apriete.