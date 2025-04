El trigo constituye una herramienta estratégica para los productores del NOA

El análisis económico del período reveló que el rinde medio provincial superó al rinde de indiferencia en el 70% de los años de la década analizada, con un uso muy limitado de insumos. Para 2025, se estimó que los gastos desde barbecho hasta cosecha para el cultivo de trigo podrían ubicarse entre U$S 164 y los U$S 277 por hectárea -según el nivel de insumos-, aunque estos valores deben ser ajustados debido a que los costos de flete y der cosecha son aún estimativos. Para un precio proyectado en U$S 214 por tonelada (altamente condicionado por el escenario internacional), y contrastando con el rinde promedio de la década (1,1 t/ha), el resultado económico no sería favorable. No obstante, se destacaron los beneficios del trigo en la intensificación de la secuencia de cultivos, por su aporte de materia seca, mejora de la infiltración, disminución de la erosión y contribución al secuestro de carbono.