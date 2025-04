El valor de la vacunación

Esta Semana Mundial de la Inmunización —que se celebra del 28 de abril al 4 de mayo— es más que una efeméride. Es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra responsabilidad individual y colectiva. Para recordar que las vacunas no son un simple trámite sanitario, sino un derecho y una obligación. Y para reafirmar que la salud no se defiende con eslóganes ni con teorías conspirativas, sino con decisiones basadas en evidencia y en empatía. Las vacunas salvan vidas. Lo supimos cuando no las teníamos. No deberíamos olvidarlo ahora.