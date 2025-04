La agenda del Papa en Semana Santa: qué hizo y qué hará de acá hasta el domingo

"La Oficina de Prensa subraya que es el propio Papa quien ha delegado la presidencia de estas liturgias a los cardenales mencionados. Aunque aún no se ha confirmado su participación en los ritos del Triduo Pascual, el calendario completo de las celebraciones en la Basílica de San Pedro será publicado a lo largo del día, incluida la Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo, que tendrá lugar a las 18:00. No obstante, esta última no está programada como una de las celebraciones papales", agregaron desde el mismo sitio.