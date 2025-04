La llamativa reflexión de “Maravilla” Martínez sobre la dicotomía Maradona-Messi: “Es muy fácil ser el mejor del mundo...”

Para referirse al fallecido astro del fútbol argentino, Martínez hizo una comparación con un prócer: José de San Martín. “Nunca jamás en la historia hubo un tipo como Maradona. Tenés que remontarte a la época de San Martín, pero San Martín estaba rodeado de soldados y Diego estaba solo. No hablo solo de jugar al fútbol, hablo de diferentes aspectos de la vida. Por eso, qué era lo que a él lo impulsaba a levantarse de cada tumba a la que caía y no me quedan dudas de que su respuesta podría ser muy buena”, indicó.