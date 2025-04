Famaillá: allanaron la casa del joven de las amenazas con tintes narcos

“Lo único que puedo decir es que estamos esperando el avance de la investigación. La marihuana que encontraron en su casa es para consumo personal. No tiene antecedentes por comercialización o tráfico de estupefacientes”, explicó su defensor, Patricio Char. “Estoy sumamente acostumbrado a investigar y descubrir procedimientos falsos. El problema es que la Justicia no los investiga. Ademas, me parece mucha casualidad que inmediatamente después de la nota en LA GACETA le allanen el domicilio”, finalizó el profesional.