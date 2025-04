Muertes de bebés en Córdoba: el exministro de Salud dijo no tener dudas de que “fueron atacados”

Cardozo, que actualmente padece cáncer de pulmón, sostuvo que guardó “un silencio respetuoso” durante los tres años de investigación y que aún no sabe quién cometió los ataques, pero aseguró que no se trató de una coincidencia. “Cuatro casos en un mismo día, las casualidades no existen”, afirmó. La principal acusada es la enfermera Brenda Agüero, detenida desde agosto de 2022, acusada de inyectar potasio a los bebés y provocarles cuadros de hiperpotasemia que derivaron en sus muertes.