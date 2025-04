El Rompecabezas de Federico van Mameren: "Santa Fe nos dio la voz de alerta"

"Y algo parecido le pasa a Lisandro Catalán, que cada vez que viene a la provincia aclara 'no soy candidato, no es momento de ser candidato, no es momento de hablar de candidaturas'. Sin embargo, actitudes como la de levantar el cepo son decisiones concretas. Y vos, generalmente, apoyás y aprobás cuando se toman las decisiones correctamente. Y de alguna manera, las decisiones tomadas por el Presidente de la Nación han sido apoyadas, lo cual no lo habilita a decir cualquier cosa, a agredir a la prensa porque sí nomás. Cada vez que al gobierno les van saliendo las cosas, como fue el comienzo de este cepo, en el acto hay un exagerado envalentonamiento, una exagerada violencia contra las instituciones o específicamente contra la prensa. Una exageración absolutamente innecesaria que a veces también aprovecha y se excede el gobernador de la provincia. Uno de los motivos, tal vez pendientes, no solamente es la reforma electoral, sino son también las 40 vacantes que están esperando que alguien las cubra en la Justicia provincial. Por ahora, el descanso de Semana Santa. Por ahora, el descanso y la tranquilidad que generan estas decisiones y estas ausencias. La semana que viene exigen definiciones", planteó.