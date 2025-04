Vuelven las retenciones: en Tucumán, el campo criticó la presión de Milei de “acelerar la liquidación”

“No podemos liquidar todo ahora”

En diálogo con LA GACETA, José Frías Silva, presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, manifestó que “el tono de amenaza” con el que se pronunció el presidente Milei fue lo que generó molestias en el campo. “El campo siempre lo apoyó desde su inicio, no nos merecíamos que lo diga de esta forma. No nos queremos poner en posición de víctimas, pero me parece que había mejores maneras de decirlo”, señaló. En cuanto a las exigencias de liquidación que manifestó el mandatario, Frías Silva aseguró que “el ritmo de liquidación de la gente del campo siempre fue el ritmo que la gente necesita para cubrir sus necesidades. No nos olvidemos que debemos vivir todo el año, no se puede liquidar el 100% de la producción el día que cosechamos, porque hay que vivir todo el año”.