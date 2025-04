Faltan lugares para practicar deportes masivos

Eso sí, el giro definitivo hacia lo cultural en desmedro del deporte plantea un dilema. Tucumán necesita lugares de expresión artística, de eso no hay dudas. Pero también necesita infraestructura deportiva y eso no es un tema menor. En una provincia con altos índices de sedentarismo infantil y con una Liga Tucumana de Fútbol atravesada por conflictos de seguridad y precariedad organizativa, el acceso a espacios públicos para la práctica deportiva debería ser una prioridad. El deporte es salud, contención, formación en valores y oportunidad y no puede seguir cediendo terreno sólo porque no genera el mismo rédito económico inmediato.