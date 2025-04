Calamaro también despertó aplausos entre los vecinos del Palacio de los Deportes

Los cambios comenzaron a notarse antes, durante y después del espectáculo. Desde el mediodía, la Policía comenzó a recorrer la zona para marcar presencia. “Ojalá se hicieran recitales todos los días. Desde hace mucho tiempo que no se veía tantos efectivos recorriendo las calles. A la tarde andaban corriendo a los ‘piperos’ diciéndoles que no podían andar deambulando por las calles. A la noche, no dejaron de circular asegurando que no haya robos ni incidentes”, dijo María Fernanda Jiménez.