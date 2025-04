La durísima sanción que podría recibir Colo Colo por los incidentes ante Fortaleza en Copa Libertadores

Los castigos más ligeros serían una advertencia o un apercibimiento, aunque todo indica que será más grave que eso. Habría una multa económica, que según el reglamento debería ir entre los U$S 100 y los U$S 400.000; mientras que en el plano deportivo, podría haber deducción de puntos y hasta está la posibilidad de que el “Cacique” sea descalificado de la competencia, aunque no sea una opción tan factible. Además, habría una suspensión del estadio, lo que lo llevaría a jugar mínimamente un partido sin público.