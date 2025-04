Cruces políticos en el Concejo capitalino, con críticas a Chahla y a Jaldo

Fue entonces cuando el oficialista Emiliano Vargas Aignasse salió al cruce y comparó la gestión de Chahla con la del ex intendente, Germán Alfaro. “El pasado es el indicativo para trabajar en la gestión hacia el futuro. Si no miramos de qué manera recibió la intendenta la ciudad, no podemos hacer una evaluación. En cuanto a planificación pienso que la gestión pasada carecía de ella. Y el portal de datos que tiene la Municipalidad hoy (de donde salieron las cifras de la cantidad de basurales crónicos) permite ver qué está bien y qué está mal, algo que antes no había; al buscar decretos, contrataciones o licitaciones no había forma de encontrarlos”, replicó. Y agregó: “es esta gestión la que decidió volcar los datos, y eso es transparencia”.