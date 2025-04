La necesidad de contener la violencia

En los debates que tuvieron lugar a propósito de esta agresión se recordó que en 2022 hubo otro incidente a latigazos protagonizado por “patovicas”; dos concejales advirtieron que hay una ley nacional a la que se adhirió la provincia en 2018 pero que no ha sido reglamentada y que en nuestro medio todos los fines de semana en algún boliche o en algún bar no solo se da violencia sino también discriminación, que están contempladas en la ley nacional no reglamentada. Por otra parte, un experto en seguridad analizó con criterio amplio estos hechos “que se repiten año tras año” y opinó que responden a una sociedad en la que la violencia parece sistemática. “Hay un cóctel explosivo que es habilitar a mansalva cualquier tipo de instalación sin contar con seguridad y vigilancia apropiadas y también una sociedad afectada por la violencia que exige que estos grupos de seguridad estén a la altura. La sociedad cotidiana hoy es violenta: lo vemos en ámbitos educativos, alumnos que pelean en la calle y en el Congreso, con diputados que también actúan en forma agresiva”.