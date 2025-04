El caos para la entrega de pases de discapacidad

En las oficinas atestadas de gente se empezaron a ver los problemas en la atención, no sólo en lo que hace a la gestión de la nueva tirilla, sino en la obtención habitual de certificados. Una señora dijo a LA GACETA que el carnet de su esposo está en trámite desde hace un año. El director de Transporte reconoció los serios retrasos en la emisión de pases definitivos: “estamos entregando recién los de febrero o marzo del año pasado”, dijo. Actualmente, la base de datos de la Dirección de Transporte contabiliza alrededor de 50.000 beneficiarios. Muchos de ellos deben renovar sus pases periódicamente, dependiendo de si su certificado tiene vencimiento o no. Para descomprimir la situación, se resolvió que la atención en las oficinas de la Terminal Nueva se extienda a los cinco días de la semana. Finalmente, el director aclaró que los pases provisorios que se están entregando en este momento no tendrán vencimiento, hasta tanto el beneficiario sea llamado para recibir el definitivo. “Queremos darles una solución lo antes posible. Sabemos que se trata de un sector muy vulnerable y no pueden quedar sin el beneficio”.