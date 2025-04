Yedlin: “se cae el maquillaje del gobierno de Milei”

Explicó que, desde la Comisión de Salud y Acción Social que preside, “invitamos a dos ministros de Salud y nunca vinieron; también al titular del PAMI, para que explique por qué faltan medicamentos para nuestros jubilados, y tampoco se presentó. El ministro de Economía tampoco vino a discutir el Presupuesto de este año, y al final, ¿para qué iba a venir si ni siquiera hubo Presupuesto?”.



Luego ejemplificó la falta de gestión: “En Educación, no tenemos el Fondo de Incentivo Docente; los docentes universitarios siguen cobrando menos. No hay inversión en Ciencia y Técnica. En Salud, estamos viviendo una epidemia de sarampión y las provincias todavía están esperando el refuerzo de la vacuna para evitar un desastre sanitario”.



“En lo institucional, dos jueces fueron designados por decreto, que por suerte el Senado dejó fuera de juego de la Corte Suprema. Y en Obras Públicas, los invito a recorrer las rutas argentinas, que desde hace un año no tienen obras de mantenimiento”, agregó Yedlin. “El maquillaje se cae, y todos los argentinos lo pueden ver”.



Concluyó: “Somos más los que creemos en la política como una herramienta de cambio. Somos más los que creemos que el federalismo no es apretar a las provincias para conseguir unos votos en el Congreso, sino ayudarlas a mejorar su autonomía. Somos más, y ya nos estamos dando cuenta”.