La dolorosa muestra de la emergencia social

Personal de la empresa recolectora de residuos ha asegurado que en varias ocasiones hallaron gente durmiendo en los contenedores, aunque nunca se dio el caso de que alguien terminara dentro del camión. Un vecino de la avenida Mitre al 700, donde ocurrió este hecho, dijo que “en la zona de la Escuela Técnica N° 3 hay mucha gente en situación de calle que se mete en los contenedores y no sale. No sé si viven adentro pero es tristísimo y no podemos hacer la vista gorda”. Una referente de la ONG “Apapachando corazones”, que prepara 100 platos de comida cada día, dijo que donde más necesidades se ve es en la zona del parque 9 de Julio y en la Plazoleta Mitre. Añadió que cada vez se ven más personas revolviendo la basura, más mendicidad y un aumento del consumo de sustancias. Explicó que hay programas provinciales y municipales para ayudar a la gente sin techo; sin embargo, funcionan principalmente cuando hace frío y mucha gente se resiste a ir. Hay dos albergues, uno para mujeres y otro para varones, pero suelen tener los cupos llenos.