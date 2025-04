La Argentina debe capear una tormenta llamada Trump

El gobierno del presidente Javier Milei deberá capear ante esta tormenta mundial, producto de las medidas adoptadas por Trump, de quien el libertario se considera un amigo. Esto, por ahora, no evitará que la decisión de Trump impacte de lleno en el sector exportador argentino. En 2024, EEUU fue el segundo mayor destino de las exportaciones locales, con ventas por U$S 6.454 millones que representaron el 8,1% de lo exportado, recuerda GMA. “Está claro que los nuevos aranceles vienen a jugar un rol bastante crítico en un año en el cual las divisas son más necesarias que nunca. Sin embargo, el impacto sobre nuestra capacidad de generar dólares comerciales viene más por un canal indirecto”, apunta el economista Nery Persichini. La nueva tarifa a los bienes de la región es del 10%, cuando el año pasado el 58% de las exportaciones ingresaban con un 0% y un 20% lo hacía con tan solo 1%. Pero hay excepciones que juegan a favor de la Argentina. Productos de petróleo, oro y carbonato de litio, quedaron excluidos, los cuales representaron divisas por U$S 3.294 millones en 2024.