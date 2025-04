Milei negocia en Estados Unidos arancel cero para 50 productos

“La Argentina va a avanzar en readecuar la normativa de manera que cumpla con los requerimientos de las propuestas de aranceles recíprocas elaborados por el presidente Donald Trump”, declaró anoche Milei durante la American Patriots Gala, organizada por Make America Clean Again (MACA) y We Fund the Blue. El presidente argentino confirmó la intención de conformar una canasta de 50 productos libre de aranceles. “Ya hemos cumplido nueve de los 16 requerimientos necesarios y he instruido la Cancillería y en la Secretaría de Comercio de mi país para que avancen en el cumplimiento de los requerimientos restantes”,