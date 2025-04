El gobernador de Chubut denunciará a un juez por ordenar a la obra social esa provincia cubrir una cirugía de cambio de sexo

El fallo de Huaiquil ordena la cobertura de una cirugía estética de cambio de sexo que incluye procedimientos como feminización facial, rinoplastia, lifting facial y contorno de mandíbula, entre otros. Torres enfatizó que se trata de intervenciones “que la obra social no tiene por qué cubrir” y aclaró que “esto no es una batalla cultural, sino una discusión sobre derechos y obligaciones”. Subrayó que no permitirá que la obra social, recuperada financieramente, sea perjudicada por este tipo de decisiones judiciales.