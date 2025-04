Milei anunciará una negociación con EEUU para llegar a un arancel de 0% en algunos productos

Luego de la reunión de Werthein con los funcionarios estadounidenses, un comunicado de Cancillería indicó que luego de analizar las cuestiones identificadas en el informe elaborado por la Oficina de Comercio de los Estados Unidos, “las adecuaciones correspondientes ya se encuentran en proceso de implementación y se prevé su finalización en los próximos días”. Estas son las “ocho observaciones” en proceso de revisión que está trabajando el Gobierno. Se publicaron en el documento National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers of the president of the United States on the Trade Agreements Programa. “El Ministro de Relaciones Exteriores remarcó la importancia de generar condiciones que permitan, más adelante, una revisión de las medidas adoptadas, al tiempo que destacó la voluntad de avanzar en una agenda orientada a fortalecer los flujos comerciales entre ambos países”, indicó el texto del gobierno argentino.