Preventiva por la muerte del joven que trató de evitar un asalto

El viernes, a las 22.15, una mujer se encontraba junto a sus hijas menores de edad a bordo de una moto marca Honda, modelo Wave, esperando para comprar en el drugstore “Barbi”, ubicado en manzana 4 casa 1 del barrio 130 Viviendas. En ese momento se aproximaron dos sujetros, uno de ellos después identificado como Axel Schell y otro no identificado. Esgrimiendo un arma de fuego apuntaron a la mujer, apoderándose del rodado e iniciando la fuga hacia el cardinal norte. En ese momento, el vecino Bruno Emanuel Vildoza (de 25 años), quien se encontraba ocasionalmente en el lugar, trató de impedir el hecho, ocasión en la que el sujeto no identificado, quien iba como acompañante de la motocicleta sustraída a la mujer, que conducía Schell, le efectuó un disparo con el arma de fuego. La bala impactó por debajo del hombro izquierdo, cerca del pliegue axilar; atravesó el pulmón izquierdo y grandes vasos por encima del corazón. Ambos asaltantes se dieron a la fuga en la moto, en tanto Vildoza falleció a las 23.05 en el Hospital Centro de Salud por shock hipovolémico secundario a un traumatismo abierto de tórax. Horas después la comisaria Susana Monteros, segunda jefa de la División Homicidios, informaba que habían sido detenidos los dos homicidas, identificados por declaraciones testimoniales y por registros fílmicos. No obstante, ayer se informó en Tribunales que sólo había sido identificado Schell.