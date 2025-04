Cartas de lectores: 2 de abril

Hice mi Servicio Militar obligatorio en el RIM-11, Gral. Las Heras, en Tupungato, Mendoza, en el año 1971. Salí como dragoneante cocinero en el Casino de Suboficiales y en pleno conflicto con los chilenos por el Canal de Beagle. A los 10 años me llegó una notificación del Ejército diciéndome que debía estar listo y preparado para una posible y eventual reincorporación , por la Guerra de nuestras Islas Malvinas con los Ingleses, que comenzó el 2 de abril de 1982. Época en la que todos hablábamos del Capitán Giachino, el Conqueror, los Exocet, los Pucará, los Súper Etendard, los gurkas, la Sheffield y lo bien que se desempeñaban las tropas de las tres fuerzas en forma conjuntas. Nos contaban sus proezas y combates ganados.”Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla”, les dijimos. ¡Y vinieron!. El hundimiento del crucero ARA General Belgrano, el 2 de mayo , fuera de la zona de combate, en el que murieron 323 hermanos argentinos nos mostró la verdad oculta de la realidad, muy distinta a lo que nos informaban. A los pocos días, el 14 de junio, terminó el conflicto con la rendición argentina. Después de un tiempo leí lo que declaró un alto mando del Ejército invasor: “en el último gran desembarco, casi llegando a la costa con todo el armamento, un avión de reconocimiento argentino, nos sobrevoló y nos reconoció; pensamos y esperábamos lo peor; tras de esa loma estaban las tropas argentinas, pero nadie les dijo nada, les llegamos de sorpresa”. David Cameron, después de prometerle en Davos a nuestro Presidente que hablarían del tema, al otro día se llegó por las islas y les prometió que “la cuestión de la soberanía no estará en discusión”. Creo que con las toneladas de oro que les estamos mandando les vamos a terminar comprando las islas. Este 2 de abril se conmemora el día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. ¡Honor y gloria para esos héroes de hierro! Y reconocimiento para todos los héroes anónimos y olvidados que estuvieron expuestos, que fueron las fuerzas de apoyo que transportaban y trasladaban pertrechos, alimentos, medicina, municiones y todo lo que les era necesario y que por no haber pisado tierra de las islas se los desconoce y discrimina; no es mucho lo que piden, solo un papel que les diga “¡gracias por los servicios prestados en defensa de la patria!”.