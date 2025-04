El apurado debut de la tarjeta Independencia causó confusión

Sin información

En las palabras del funcionario, todo parece claro, pero no fue así para los usuarios. “Yo fui a uno de los puntos y no me dieron información de nada”, comentó una mujer que había ido hasta el puesto 40 de laTerminal de Ómnibus donde se vende la Metropolitana. “Yo vine pensando que la Ciudadana dejaba de funcionar hoy (por ayer). Y en el camino me enteré por LA GACETA que no”, comentó un hombre que habló con LG Play.