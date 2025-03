Cartas de lectores: ruidos molestos en Tafí del Valle

El pasado fin de semana largo, buscando paz y relax, decidí ir a Tafí del Valle. Para mi sorpresa y molestia, el sábado desde las 22 hs a las 6 del día siguiente, música de todo tipo y a un volumen excesivo contaminó el ambiente y no me permitió conciliar el sueño. Consultado el origen de este atropello, me comentaron que estos espectáculos, recurrentes, son organizados desde el municipio local. Irónicamente, al recorrer el predio en cuestión situado en zona urbana de la villa tafinista, advierto que la policía turística municipal está ubicada en el mismo lugar. Las autoridades provinciales tienen que poner orden a fin que se respete el descanso de todos aquellos que no entendemos que la diversión no es continua y que existe un horario para descansar.