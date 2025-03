18 calificadas miradas sobre el Juicio a las Juntas

El cálculo

El capítulo primero, “¿Una iniciativa política de espaldas a la sociedad?”, analiza el contexto. Hay una pregunta central: ¿hubiera habido juicio si Alfonsín no hubiera sido el Presidente? La respuesta, con matices, es “no”. Durante la dictadura, la sociedad -se argumenta allí- no estaba masivamente en contra de los militares; los medios de comunicación nacionales estaban alineados con el gobierno de facto; y el candidato del peronismo, Ítalo Luder, se manifestó en favor de la Ley de Autoamnistía. La tarea de los organismos de derechos humanos es reivindicada, pero se advierte que no ejercían una influencia gravitante en la opinión pública. Por caso, Luder obtuvo el 40% de los votos.