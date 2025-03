Cartas de lectores: Villa de Leales: Patrimonio arquitectónico en riesgo, memoria en peligro

A 60 kilómetros de la capital de Tucumán, en Villa de Leales, un pequeño pueblo donde el tiempo parece haberse detenido, se erige un edificio que alberga una historia de olvido y de nostalgia: el ex Banco de la Provincia de Tucumán. Este edificio de valor patrimonial, diseñado por el arquitecto José Graña y construido entre 1936 y 1938, fue en su época un símbolo de progreso y esplendor. Hoy, sin embargo, lucha contra el abandono y contra el deterioro, convirtiéndose en un recordatorio de la fragilidad de nuestro patrimonio arquitectónico. Ubicado frente a la plaza principal San Martín, sobre calle Ernesto Padilla, el ex Banco Provincia se asoma con su estilo neocolonial. Incluye cornisas que envuelven su fachada y detalles de elegancia en el hierro fundido de sus rejas. A pesar del estado de deterioro, aún es posible vislumbrar, la grandeza que alguna vez lo caracterizó. Declarado Patrimonio Histórico Provincial (Ley N° 7.535), este edificio es víctima de las inclemencias del tiempo y de la desidia de las autoridades responsables de su conservación. Su ocaso se acentuó definitivamente con la privatización del Banco de la Provincia de Tucumán en marzo de 1995, momento en que se produjo el cierre de esta sede. Sin embargo, en su época de esplendor, fue un punto neurálgico del departamento Leales, un lugar donde convergía la vida económica y social de la comunidad. Villa de Leales conserva su trazado de damero, característico del esquema español, donde los edificios principales rodean la plaza principal. Entre ellos se destaca la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, otro edificio emblemático para la comunidad con más de 200 años. La ex sede del banco, que alguna vez fue un núcleo fundamental para la comunidad, ahora enfrenta un destino incierto con más de 80 años desde su construcción. Su desgaste no debería ser motivo de resignación, sino un impulso para actuar. Las autoridades del Gobierno local de Villa de Leales tienen la oportunidad de devolverle vida a este edificio, no solo como un acto de preservación histórica, sino como un faro que guíe el futuro de la localidad. Un espacio donde la historia, el patrimonio y la identidad se fusionen, transformando la nostalgia en iniciativas concretas. A partir de su restauración, el ex Banco Provincia podría convertirse en un espacio cultural que revitalice Villa de Leales: un sitio de encuentro, un lugar de memoria y un emblema de fortaleza para futuras generaciones. La oportunidad está ahí, solo hace falta voluntad y acción para rescatarlo del olvido. Visibilizar para conocer y así preservar nuestro patrimonio arquitectónico e historia