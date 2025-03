¿IA…hora qué hacemos?

Si bien es cierto que con datos solamente no hacemos mucho, lo que también es igual de cierto es que sin ellos solo nos queda tantear en la oscuridad. Afortunadamente, vivimos un tiempo en donde tenemos tantos, tantos, tantos datos, que solo nos queda lidiar con su selección, organización e interpretación. Y esto es nuevo en términos históricos, así que no nos volvamos locos si aún no hemos logrado acostumbraros a ello. Si la historia del homo sapiens fuese una caminata de 200 kilómetros, la novedad de internet y la revolución de las TICs apareció en los últimos 45… pasos. Así como escucha.