Enanas rojas, blancas, negras y....marrones

Las Enanas Marrones son objetos que no fusionan hidrógeno y hay discusión si se produce alguna reacción nuclear en su interior. Estrictamente no son estrellas porque no fusionan hidrógeno. Tampoco son planetas porque emiten energía y los planetas no lo hacen. No emiten luz visible. Emiten radiación infrarroja, por lo que es difícil observarlas desde Tierra. Desde los años 1960 se enunció su existencia, recién en 1995 se obtuvo la primera imagen de una Enana Marrón.