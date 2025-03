Djokovic, Andreeva y Swiatek debutan con victoria en el Abierto de Miami

Por su parte, el australiano Nick Kyrgios, quien había regresado al circuito tras una larga ausencia, cayó ante el ruso Karen Kachanov por 7-6(7/3) y 6-0. "Estaba agotado mentalmente", reconoció Kyrgios tras la derrota. "Físicamente no me siento tan mal, pero mentalmente aún me falta mucho camino por recorrer", añadió el australiano.