El origen del cine: la magia de los Lumière se proyecta hacia el futuro

Pero como todo lo artístico, cultural (¿y porque no lo comercial?) terminan siendo cíclicos, lo clásico siempre vuelve a aparecer como una gran opción que sigue atrayendo aún 130 años después de “La salida de la fábrica”, incluso a las nuevas generaciones. Fundamentalmente porque no somos seres individualistas es que podemos ver en pleno 2025 salas comerciales convencionales abarrotadas de niños o adolescentes disfrazados, en un estreno de su película favorita; eso nos hace pensar que las clásicas salas no caerán ante los facilismos de las plataformas digitales.