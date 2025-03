San Martín de Tucumán: la defensa de Franco Morales sostiene que el conflicto es político y pide una solución sin judicialización

En diálogo con LA GACETA, Molina enfatizó que el MPF está siguiendo los pasos procesales correspondientes y criticó la postura de San Martín. “Lo que no entienden quienes denuncian es que el trato debe ser el mismo para cualquier parte involucrada en un conflicto, y no por ser un club, merecen un trato preferencial”, sostuvo. También recordó que el Código Procesal Penal fue modificado para agilizar la resolución de conflictos en toda la sociedad, y no solo para ciertos sectores.