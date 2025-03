Cheques por ventanilla: la investigación de la Procelac se coló en Diputados y en la Legislatura

En su exposición en el recinto de la Cámara Baja, el radical Roberto Sánchez planteó que en Tucumán los recursos no alcanzan porque “se van a donde no hace falta”. “Esto se conecta con la investigación que ha salido a luz hace muy poquito, en la que un banco informó de los movimientos sospechosos que existán en municipios oficialistas. Se extraía dinero mediante cheques por ventanilla y por eso se informó a la UIF y a la Procelac. Sólo en Banda del Río Salí se emitieron $ 17.000 millones en cheques, que a valores de hoy serían unos $ 75.000 millones. Ese dinero alcanzaría para que la ciudad completa tuviera gas natural, cloacas y que no tuviera problemas con el agua potable”, expuso el opositor. Y reclamó: “esperemos que se investigue y se llegue a la verdad para que sepamos realmente dónde van a parar los dineros de los contribuyentes de todos los tucumanos”.