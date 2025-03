Detuvieron al financista Elías Piccirillo, el ex marido de la modelo Jesica Cirio

Con relación a las acusaciones que vinculan a su ex marido con la denuncia de Hauque, Cirio se defendió en un intercambio de mensajes con la periodista Karina Iavícoli. “Es mentira que conozco a los Hauque, no había ninguna relación entre las parejas”, aseguró, desmintiendo cualquier vínculo con los implicados. Asimismo, criticó las acusaciones de Hauque que la involucraban en los negocios de Piccirillo, advirtiendo que su buen nombre y honor no quedarán sin defensa: “Me involucra en esto y no le va a salir gratis. Mi buen nombre y honor, solo se lo tengo que explicar a mi hija y a mis amigos”, destacó.