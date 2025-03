Políticas deportivas para evitar la “fuga de atletas”

Lo que cuenta no solo deja ver los problemas económicos de los clubes tucumanos, que ni por asomo podrían disponer de $ 20 millones solamente para pelotas; más adelante Evaristo desnuda crudamente la economía argentina toda: “Me preocupaba abrir una cuenta de banco, por ser menor (de edad); pero no tuve problema. Acá todo se maneja con tarjetas. Y todo es mucho más barato; por ejemplo, la ropa: unas zapatillas que en la Argentina cuestan $ 200.000, en Estados Unidos se venden a U$S 50”.