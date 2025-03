Wanda, Icardi y el escándalo: qué cosas no se pueden dejar de lado

Cuando hablamos de perspectiva de género, nos referimos a contemplar toda la situación, no solo los derechos del padre, de la madre o del niño de manera aislada. Además, existen otros factores dentro de la relación que deben ser considerados. “Recordemos que Wanda es una mamá que tiene leucemia, entonces eso también genera mucha más vulnerabilidad. Eso hace ver la perspectiva de género, hace que quizás sus hijas no se quieran ir de su lado, tienen miedo”, señala Nasca. “La madre, al haber sido víctima de violencia, busca proteger a sus hijas. Por eso, el grito desgarrador de Wanda no solo responde a la situación actual, sino a las amenazas y agresiones que han vivido como familia”, concluye. La perspectiva de género implica analizar la trama familiar completa y no solo los derechos legales de cada uno.