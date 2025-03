Malas noticias para San Martín de Tucumán: Martos sufrió una dura baja para gran parte de la temporada

“El saldo es positivo, sobre todo por lo realizado en el partido. Las mejores situaciones las tuvimos nosotros, con una buena solidez defensiva. No nos generaron ni una situación de gol”, analizó Martos tras la igualdad. Sin embargo, también dejó en claro que no se conforma. “No me voy contento con el empate. Si debía haber un ganador, era San Martín. Tenemos la obligación de ser protagonistas en todas las canchas”, agregó el DT.