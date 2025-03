Vuelve Panorama Tucumano y LA GACETA suma más horas de producción audiovisual

El crecimiento de nuestra audiencia no sólo se manifiesta en las conexiones en vivo y simultáneo de usuarios, sino también en la cantidad de reproducciones on demand que tienen los informativos y los cortes de entrevistas que a diario se incrementan en nuestro canal de Youtube: los videos de LGPlay superaron el millón de reproducciones, cifra que tocó un pico en diciembre de 1,3 millón y que en febrero fue superado, alcanzando los 1,4 millón. Además, el canal de streaming cuenta con 203.000 suscriptores. Son cifras que dan cuenta de lo poderoso, valorado y del alcance que tiene LA GACETA en Youtube en todos sus contenidos y en el segmento on demand.