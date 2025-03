La crisis de la red cloacal de Alberdi

Ya se había planteado que la ciudad sureña tenía inundaciones con líquidos cloacales en calles del microcentro y de los barrios Ofempe, Porvenir, San Martín y 111 viviendas. Se explicó que el municipio tiene un sistema que data de cuando la población no superaba las 15.000 personas y ahora alcanza las 34.000. “Este es un drama que viene desde hace tiempo y que se complica no sólo por la saturación de la red, a causa de las cañerías angostas y que deben ser cambiadas, sino también porque la SAT no dispone de la infraestructura adecuada”, sostuvo un comerciante entonces. A esa vieja red “se han ido conectando muchos barrios, lo que provocó el colapso. También hay que tener en cuenta que la cañería que se colocó era de fibrocemento y tiene una vida útil de 15 años”, añadió ahora un edil a LA GACETA. Tanto en 2023 como en 2024 la SAT y la Municipalidad encararon un programa conjunto, llamado “Ciudad Seca”. La SAT llegó a Alberdi con seis camiones desobstructores, siete cuadrillas para tratar las pérdidas de agua y aproximadamente 100 operarios y en 2023 se prometió el envío del camión desobstructor para el mantenimiento del sistema, lo cual no se había concretado en 2024. A fines del año pasado ya era patente en la Provincia la crisis de obras públicas -este año apenas se prometió que se iba a llevar a cabo otra obra importante para Alberdi, que es el acceso la ciudad- y ahora no está clara la situación de la crisis de la red cloacal, por lo que un concejal presentó un amparo en la Justicia.