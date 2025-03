Stephen Curry hizo historia en la NBA: la impactante marca que alcanzó

“Es increíble recordar cuánto he avanzado desde el primero hasta los 4.000, lo cual es una locura”, dijo Curry tras el partido, al tiempo que se mostró emocionado por el mensaje de Biedrins. “Tuve un momento emotivo en la banca cuando lo vi. No me dijeron que lo habían encontrado y que habían recibido un mensaje de video suyo. Era mi veterano cuando estuve aquí en mi año de novato”, subrayó.