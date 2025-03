Sol Pérez estalló contra Gastón Trezeguet por sus comentarios en Gran Hermano: "Me parece que atrasa la discusión"

El ida y vuelta provocó la intervención de Santiago del Moro, quien decidió cerrar el debate y respaldó la posición de Pérez. “Él se puede vestir como quiera, como tenga ganas y se sienta feliz. Y no por eso tiene que salir a decir quién le gusta o no le gusta. A mí me parece que atrasa la discusión, o sea, libertad total, loco”, expresó la modelo, marcando un límite y solicitando respeto en los comentarios hacia Ulises Apóstolo.