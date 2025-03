Cartas de lectores: agradecimiento

Gracias a LA GACETA que el lunes 9 publicó mi carta denunciando abandono de los servicios en mi calle José I. Thames al 800: al mediodía concurrieron en un moderno camión empleados municipales que podaron todo el desordenado arbolado; fue también personal de EDET y reemplazó la lámpara quemada. Pero no fue solucionado el grave problema de la provisión de agua potable que nos obliga a recoger para uso doméstico, aprovechando hora de la noche, en improvisados recipientes, porque se corta al mediodía. Para beber, cocinar y uso obligado del hogar compramos bidones de 20 o más litros, que no son tan baratos. Hasta hoy las autoridades responsables no se dieron por enteradas.