La Argentina hace los deberes ante el FMI

¿Cuánto llegaría al país?

El ministro de Economía adelantó que el programa incluirá fondos frescos, y que la rúbrica podría cerrarse a finales de abril. También aseguró que el tipo de cambio se mantendrá estable dado que el FMI no exige una devaluación. En un mercado atento a cada señal, estas definiciones resultan clave. Sobre montos, todavía no hay certezas. Sí tuvo mucha repercusión un informe firmado por el banco suizo UBS que decía que el FMI le prestaría U$S 20.000 millones a Argentina, incluyendo U$S 8.000 millones de fondos frescos de libre disponibilidad. En el mercado se viene conjeturando que el Fondo girará unos U$S 11.000 millones y que, de ser así, sería insuficiente para levantar el cepo cambiario hasta fines de año. Caputo eludió precisar si habrá cambios en el régimen cambiario a partir del programa que se firmará con el organismo internacional.