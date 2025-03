Se viene el Foro Económico del NOA

Para informes e inscripciones, los interesados pueden escribir a eventos@federalismoylibertad.org, o ingresar al sitio del encuentro anual https://www.fenoa.org.ar, o de la Fundación,https://www.federalismoylibertad.org. La Fundación Federalismo y Libertad (FyL) es uno de los think tank más destacados de la región según el ¨Global Go To Think Tank Index” elaborado por el Lauder Institute de la Universidad de Pennsylvania. Fundado en noviembre de 2012 en Tucumán (Argentina), FyL promueve en la opinión pública principios y valores tendientes a fortalecer una democracia abierta, un sistema republicano sólido y un estado moderno como claves para vigorizar al sector privado y procurar el desarrollo social.