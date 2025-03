El consumo energético y la cultura de la gratuidad

Los tiempos del aire acondicionado encendido todo el día, a cualquier temperatura y aún no siendo tan necesario, o las luces prendidas las 24 horas, parecen haber llegado a su fin aunque muchos no se hayan dado por anoticiados. Por el contrario, las nuevas generaciones, sobre todos los niños, sorprenden a los adultos con sus expresiones y sus actos, en donde están muy presentes la conciencia ambiental, de tratamiento de residuos, el consumo energético moderado y sustentable, entre otros temas sobre un modelo de planeta diferente, menos tóxico, más viable y a la vez menos costoso. No son tantos las escuelas ni los hogares los principales influenciadores de las nuevas camadas, aún regidas por generaciones educadas en la cultura de la gratuidad, sino que son tendencias mundiales que fueron imponiéndose en los últimos años en las redes sociales, el hábitat natural de los nacidos en este nuevo siglo.