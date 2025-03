La vacunación ante enfermedades transmisibles

La disminución en las tasas de vacunación en Argentina ha provocado también el resurgimiento de enfermedades previamente controladas, como la ya citada tos convulsa. Al respecto, se dieron muchos casos en Buenos Aires en las primeras semanas de 2025, siendo que en el mismo período de 2024 no se reportó ninguno. La también conocida como pertussis o coqueluche es una infección altamente contagiosa de las vías respiratorias que representa una de las principales causas de muerte en menores de cinco años a nivel mundial. La vacunación contra la tos convulsa no genera inmunidad de por vida, por lo que es esencial mantener altas tasas de cobertura en todas las edades para controlar su propagación. Sin embargo, recientes informes indican que más de un millón de niños y niñas en Argentina no recibieron al menos una de las vacunas requeridas según su edad en 2021, lo que aumenta el riesgo de brotes.