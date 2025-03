Una serie de celulares obsoletos se quedarán sin WhatsApp durante este mes

WhatsApp innova y se renueva constantemente con actualizaciones y tecnologías avanzadas que permiten tener experiencias cada vez más fluidas y dinámicas entre los usuarios. Sin embargo, estas actualizaciones requieren de programas y sistemas operativos para su funcionamiento, y existen modelos de teléfonos celulares que no cuentan o no pueden procesar estos programas, y por ende, no soportan las nuevas versiones de aplicaciones, entre ellas WhatsApp.