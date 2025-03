Cartas de lectores: la idea del shopping en la estación del tren Mitre

En mi condición de ciudadano y vecino del municipio de San Miguel de Tucumán, deseo dar mi opinión sobre el proyecto de construir un shopping en la Estación del Ferrocarril General Bartolomé Mitre. Esta idea inspirada por un grupo de empresarios en Puerto Madero, tratando de utilizar un patrimonio del Estado, no solo debe contar con la aprobación gubernamental, sino también de toda la ciudadanía. Para conocimiento de los autores del proyecto, el derecho tributario y financiero argentino habla de la ciudadanía fiscal que a través del pago de impuestos contribuye al sostenimiento de las obras públicas y el bienestar de la sociedad. La ciudadanía fiscal se basa en la idea de que los ciudadanos deben contribuir al bien común de la sociedad y de las obras públicas. Los impuestos son cargas que los ciudadanos pagan en forma voluntaria para sostener el Estado y distribuir la riqueza en forma voluntaria; también habla de la ciudadanía participativa en el ámbito tributario, que es la implicancia de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan el manejo de los recursos y el sistema tributario. Asimismo, se habla de relocalizar la Estación del Ferrocarril Mitre. Su actual ubicación no afecta a nadie en particular; su ubicación estratégica beneficia a la ciudadanía cuando debe viajar, a la cual se le brinda todas las comodidades. La ciudadanía es la dueña absoluta de los servicios de trenes de pasajeros.