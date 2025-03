La Justicia rechazó el pedido de San Martín, pero ordenó continuar con la investigación

El vicepresidente primero de San Martín, Bruno Sogno, también expresó su indignación, asegurando que lo ocurrido en La Ciudadela no fue un hecho aislado y que la actitud de Morales puso en peligro a numerosos hinchas. "A la cancha van niños, mujeres, jubilados. Esto podría haber terminado en una batalla campal. Nosotros queremos que la causa se investigue como corresponde y que el responsable pague por lo que hizo”, manifestó. Además, criticó la falta de avances en la investigación: “No entendemos cómo hasta hoy no hubo avances. Han pasado más de 90 días y no tenemos ninguna novedad”, agregó.